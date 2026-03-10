カルビーは、北海道土産のロングセラー商品「じゃがポックル」から、北海道産とうもろこしパウダーを使用した「じゃがポックル 北海道とうきび味」を3月16日から北海道内土産店、全国空港内免税店、およびカルビープラス新千歳空港店、東京駅店で発売する。

「じゃがポックル」は、発売20年を超える北海道土産のロングセラー商品。アイヌの伝承にある「コロポックル」にちなんで名づけられた。北海道産のジャガイモを100％使用し、皮付きのまま丸ごとカットしているのが特長。現在では定番として「オホーツクの塩味」と「ほたて塩味」を北海道のお土産店などで発売している。

「じゃがポックル 北海道とうきび味」は、一昨年に初めて登場して以来、毎年期間限定で展開していたフレーバーで、これまで「販売期間が終わるまでリピートします」「家族にも、贈った相手にも喜ばれた」（一部抜粋）といった声が多数寄せられた。こうした温かい支持に応え、今回定番商品として販売する。

北海道産ジャガイモと、とうきびの甘さをほんのり塩味で引き立たせた、素材本来の味わいを届ける。北海道旅行や修学旅行でのお土産に、おすすめの商品になっている。

「じゃがポックル 北海道とうきび味」は、北海道産ジャガイモの風味に、とうきびのやさしい甘さを重ね、ほんのりとした塩味でバランスよく仕上げた。甘さと塩味が調和した味わいで、北海道らしい素材感を感じてもらえる一品になっている。お土産としてはもちろん、日常のおやつとしても選びやすいフレーバーになっている。なお、とうもろこしパウダーには北海道産とうもろこしを使用している。

「じゃがポックル」シリーズのベージュを基調に、とうきび畑を想起させる発色の良いグリーンをアクセントとして配色した。横積みした際には側面のカラーでフレーバーが判別できる工夫をし、売場での選びやすさにも配慮した。

［小売価格］1211円（税込）

［発売日］3月16日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp