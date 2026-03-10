国際情勢の影響を受け、熊本市内のガソリンスタンドでは今週から大幅な値上げの動きが出る予定です。



■前田清鈴記者

「熊本市東区のガソリンスタンドです。こちらの貼り紙には“大幅な値上げ”と書いてあります。」



10日のレギュラーガソリンの価格は1リットル158円。



肥後石油によりますと、12日には25円から30円の大幅な値上がりが見込まれています。



■訪れた客

「会社の指示で車全部にガソリン入れてこいっていう指示が来て、これからまだあと4、5台残ってるんで頑張ります」

「ちょっと控えようかな、車使うのをと思う気持ちはある」





背景にあるのは、アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬です。タンカーが行き来するホルムズ海峡の事実上の封鎖などを受けて、原油の供給への不安が強まり価格が急騰しています。

影響が出るのが「ガソリンなどの燃料価格」です。熊本県内10店舗のガソリンスタンドを運営する肥後石油。ここまでの大幅な値上げは経験がないといいます。



■肥後石油・小山浩一郎代表

「値上がり分を本当に申し訳ない が、私たちも経験していないような値上げをしなければいけないため、大変心苦しく思う」



19日には、さらに1リットル約15円の値上げが予想されています。それだけではなく、3月6日からはガソリンなどの仕入れも苦戦が続いています。



■肥後石油・小山浩一郎代表

「我々が頼んだ数量に対して半分しか取れませんよという話があっています。実際、今日も半分しか入らなかった。」と言います。



小山代表は、まずは利用者への安定供給に努めたいと話しています。