¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡ºâÌ³¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¿·£Î£É£Ó£Á¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÇÛÅö¤òÈó²ÝÀÇ¤È¤¹¤ë£Î£É£Ó£Á¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÅÄÃæ·ò½°±¡µÄ°÷¤Ï¡Öà£Î£É£Ó£ÁÉÏË³á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ÇÎ®¹Ô¸ì¤Û¤É¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¿Ã¤ÎÇ§¼±¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÊÒ»³»á¤Ï¡Ö°Ñ°÷¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ÆÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤µ¤ó¤Îµ»ö¤ò¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê£Î£É£Ó£ÁÉÏË³¤Ë¡Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¶âÍ»¶µ°é¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¤Á¤Ã¤ÈÀµ¤·¤¯¸øÊ¿¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡£Ê¬»¶Åê»ñ¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ê¼ã¼Ô¤¬¡Ë»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤«¤éÈó¾ï¤ËÍÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡£¤½¤ÎµÄÏÀ¤Ï£Î£É£Ó£Á¤ÎºÇ½é¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Âå¡¢£³£°Âå¤¬¿·£Î£É£Ó£Á¤Ë»ñ¶âÇÛÊ¬¤òÍ¥Àè¤·¤¹¤®¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ëà£Î£É£Ó£ÁÉÏË³á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇÅ¬¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊËèÇ¯¡¢Ëè·î¤Î¼«Ê¬¤Î¥¤¥ó¥«¥à¡Ê¼ýÆþ¡¦½êÆÀ¡Ë¤Î»È¤¤Êý¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¶âÍ»¶µ°é¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¡Ê¿·£Î£É£Ó£Á¤¬¡ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤«¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¼¤ó¤¼¤ó°Õ¿Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÒ»³»á¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸ì¤ê¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ê¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£