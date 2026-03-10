ビッグボーイ、フレッシュないちごを使用したデザート4品を発売
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は3月5日より、「ストロベリーファッジサンデー」などいちごを使用したデザート4品を販売している。
ビッグボーイ「ストロベリーファッジサンデー」
「ストロベリーファッジサンデー」(605円)は、ほんのり温かいブラウニーに、つぶつぶ食感が楽しいいちごアイス、果肉入りいちごソース、フレッシュないちごを贅沢に重ねたいちごづくしのデザート。温かいブラウニーと冷たいいちごアイスが織りなす絶妙なハーモニーに、ピスタチオの香ばしい風味や食感がアクセントを加え、別添えの国産いちごを使用したいちごソースをかければ、いちごの華やかな香りと甘酸っぱい味わいを楽しむことができる。
ビッグボーイ「ミニストロベリーファッジサンデー」
そのほか、食後にぴったりなミニサイズの「ミニストロベリーファッジサンデー」(429円)、「ストロベリー&2種のアイス」(319円)、「ストロベリーアイス」(176円)も用意されている。
ビッグボーイ「ストロベリー&2種のアイス」
ビッグボーイ「ストロベリーアイス」
