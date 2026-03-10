「ATEEZ（エイティーズ）」のウヨンさんが始球式を行った

韓国のボーイズグループ「ATEEZ（エイティーズ）」のウヨンさんが9日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・韓国-豪州戦前の始球式に登場した。見事なノーバウンド投球だったが、直後に見せた“所作”に反響が広がっている。

韓国代表ユニホームに細身のデニム姿で手を振りながら登場したウヨンさんは、見事なフォームからノーバウンド投球を披露。歓声を浴びながらマウンドを降りかかったあと、クルッと振り返ってマウンドを右手でならした。

「ATEEZ（エイティーズ）」は韓国の8人組グループで、公式インスタグラムのフォロワーは1113万人を誇る。ウヨンさん個人でも同786万人という人気メンバーだ。

MLB公式X（旧ツイッター）が映像を公開すると「ベンチに戻る前にマウンドの土まで整えてる」「投球終わった後にちゃんとマウンドの土をならして降りるの、さすがだなぁ」「帰る行動もハンサム」「手でマウンド慣らしててめっちゃ偉いな」「始球式の後にマウンドの土を直すアイドル、信頼できる」「投げた後マウンドを手で綺麗にならす所作がイケメンすぎて震えた」など好感を持つファンが続出した。（Full-Count編集部）