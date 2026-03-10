【脳トレ】この絵文字が表すゲームは？2026年3月5日発売のポケモンシリーズ♡

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、2026年3月5日発売のポケモンシリーズです！

「🟣👤🌱🏡🐾」が表すゲームは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「ぽこ あ ポケモン」でした！

「ぽこ あ ポケモン」は、2026年3月5日に発売されたNintendo Switch 2用のスローライフ・サンドボックスゲーム。

プレイヤーは人間に変身したメタモンとなり、少し変わった姿のモジャンボらとともに、ポケモンたちが安心して暮らせる街づくりを目指します。

ポケモンたちとの共生や、のんびりとした生活、みんなで協力する街づくりが体験できる新しいシリーズですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。