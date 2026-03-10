【【テレビ・マスターピース】Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 コレクティブル・フィギュア チョッパー】 12月 発売予定 価格：50,000円

ホットトイズは、フィギュア「【テレビ・マスターピース】Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 コレクティブル・フィギュア チョッパー」を12月に発売する。価格は50,000円。

本商品はNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2に登場するトニートニー・チョッパーを「テレビ・マスターピース」シリーズで立体化したもの。高さ約50cmで立体化され、新規で開発されたヘッドとボディは、手触りの良いぬいぐるみ素材が採用され、実写版最大の特徴である茶色のモフモフした毛並みが再現されている。口は2種のパーツを差し替えでき、表情を変えることが可能。

ボディ内部には、より自由な可動を実現できる特殊な骨組みが採用され、物陰に隠れたり、地面にお尻をついて座ったりといった、幅広いポーズを表現できる。

チョッパーの象徴である赤い帽子は、着脱が可能。マグネット式の耳とツノを付け直すことで、帽子を脱いだ姿を再現できる。

アクセサリーとして、青いリュックが付属。ふたは開閉ができ、蹄（ひづめ）のある多彩な差し替え用ハンドパーツを併せて使用することで、劇中のさまざまなシーンを演出できる。台座は、ウッドデッキをイメージした天面の特別仕様となっている。

(C) Eiichiro Oda/SHUEISHA (C) Netflix/Tomorrow