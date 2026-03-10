ロックバンド「Ｂ’ｚ」の稲葉浩志が１０日、東京ドームで行われた「２０２６ ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）」の日本―チェコ戦の試合前セレモニーに登場。全４７試合を日本国内で独占生配信するＮｅｔｆｌｉｘの大会応援ソング「タッチ」をライブ初披露した。

試合前の東京ドームはミニライブと化し、激レアな稲葉の歌唱にＳＮＳも大盛り上がり。Ｘ（旧ツイッター）のトレンドワード１位に「稲葉さん」２位に「＃稲葉浩志」とトップを独占した。「かっけー」「鳥肌立ったわ」「イケおじ そして謙虚さは忘れない稲葉さん」「小走りで最後一礼してから退場するの。ほんと稲葉さんのそうゆう所好き」「ネトフリ入っといてよかったー」「こんにちわぁぁぁ がカッコよかった」「余韻が…」などの声が上がった。

また今大会、侍ジャパンの試合後にはＢ’ｚの大ヒット曲「ｕｒｔｒａ ｓｏｕｌ」が流されていることから「タッチ良かったけどウルトラソウルも歌ってほしい」「試合後にウルトラソウル歌ってくれないかな」「こっからウルトラソウル歌うんか？という余韻でちょっとドキドキした」などの声もあった。