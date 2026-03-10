先月行われた衆議院選挙で、期日前投票を済ませていたにもかかわらず、再び投票しようとしたとして、愛知県の男性が書類送検されました。

【写真を見る】期日前投票済ませたのに…衆議院選挙で“二重投票”しようとした男性 公職選挙法違反の疑いで書類送検 愛知

公職選挙法違反の疑いで書類送検されたのは、愛知県在住の男性です。

警察によりますと、男性は先月の衆議院選挙の投開票日に、すでに期日前投票を済ませていたにもかかわらず、投票所で入場券を提示し投票しようとした疑いが持たれています。

「確認なく投票できることを知り管理体制に怒りを感じた」

係員に、期日前投票を済ませているのではないかと指摘された男性は、「誰かがなりすましたのではないか」などと説明。しかし、選挙管理委員会からの通報を受けた警察の捜査で、男性が二重投票をしようとしたことが判明しました。

調べに対し男性は、「SNSで身分確認もされずに投票できることを知った。大切な1票がこんなにいい加減に管理されていると思うと怒りを感じた」などと、容疑を認めているということです。