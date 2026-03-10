ＧＭＯインターネットグループのプロランナー太田蒼生（２３）が３月２６日、初の単独フェスイベント開催することが決まった。１部は「走る（Ｒｕｎ）」、２部は「語る（Ｔａｌｋ）」の２部構成。１部は午後１時から東京・江東区の夢の島陸上競技場で、２部は午後５時５０分から同区の東京ビッグサイトＴＦＴホール５００で開催される。１部では参加者と一緒に走り、２部では青学大時代の思い出やプロランナーとしての挑戦、走ることに対する太田蒼生の流儀を語り尽くす。

太田は青学大時代に箱根駅伝に４年連続出場し、そのうち３度の優勝に貢献した。プロ１年目の今季は元日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）５区で区間新記録をマークし、ＧＭＯインターネットグループの初優勝に貢献。爆発的な走りで「駅伝男」と呼ばれる。

マラソンでは、２０２８年ロス五輪マラソンで金メダルという大きな目標を臆さずに明かす。初挑戦した昨年３月の東京マラソンでは途中棄権。昨年７月、２度目のゴールドコーストマラソンで２時間８分３１秒。３月１日の東京マラソンは２時間１０分７秒で３１位だった。現時点ではＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得できていないが、初の単独フェスイベント２部「語る」で、究極の目標へのロードマップを明かすことになりそうだ。

「ランナーはもちろん、ランナーだけではなく、できるだけ多くの方々にプロランナーの走りと経験を身近に感じてもらい、得られるものが何かひとつでもあれば」という太田の強い思いでイベントが実現。参加者の質問にも直接、答える時間も設けられている。

チケット情報などイベントの詳細は「蒼フェス２０２６〜Ｒｕｎ＆Ｔａｌｋ〜ｂｙ Ｐｌｕｓ ａ，」を参照。