K-パレット涙袋メイクが進化♡「マルチブルーミングアイズa」新登場
コスメブランド「K-パレット」から、ぷっくり涙袋とくっきりふたえを叶える人気アイテム「K-パレットマルチブルーミングアイズa」がパワーアップして登場。高輝度パールを配合したうるツヤパウダーと影付けリキッドのダブル設計で、自然に盛れる目元メイクを実現します。涙袋はもちろん、ハイライトや陰影メイクにも使えるマルチコスメとして、2026年4月16日より全国で発売されます♡
涙袋を自然に盛る新設計
価格：1,540円(税込)
「K-パレットマルチブルーミングアイズa」は、1本で涙袋メイクと陰影づくりを叶える2in1アイテム。
うるツヤパウダーには高輝度パールを贅沢に配合し、自然に盛れる華やかなツヤ感を演出。
さらに影付け用リキッドはパウダーと同系色にアップグレードされ、元から涙袋があるような自然な陰影を作ります。
パウダーはワックスとの中間処方で軽く伸び広がり、均一に塗りやすいのも特徴。粉飛びしにくく、仕上がりを長時間キープします。
選べる4色の花カラー
カラーは花をイメージした4色展開。
■01 ピュアペタル：花びらのようにふわりと色づく、透明感のある可憐ピンク
■02 ネロリベージュ：光をまとったような煌めきのウォームベージュ
■03 ピオニージュエル：血色感と輝きをプラスするシアーピンク
■04 マーガレットダズル：華やかな高揚感を与えるオレンジベージュ
01・02はツヤタイプ、03・04はラメタイプで、それぞれ異なる輝きを楽しめます。
影付けリキッドは、ピンク系（01・03）とブラウン系（02・04）の2タイプを採用し、自然な陰影メイクを実現します。
マルチに使える目元コスメ
影付けリキッドには「極細ショート筆」を採用。細かいラインもブレずに描きやすく、さまざまなメイクに活用できます。
涙袋の影/ふたえライン/まつ毛の際/切開ライン/ノーズシャドウ/人中短縮メイク
さらに10種の美容保湿成分※を配合し、乾燥しやすい目元のケアもサポート。
※アボカドエキス、アンズ種子エキス、オクラ果実エキス、カミツレ花エキス、スイカズラ葉エキス、ゼニアオイ花エキス、ダイズ種子エキス、リンゴ果実エキス、モモ葉エキス、ユズ果実エキス
毎日の涙袋メイクに♡
K-パレットの「マルチブルーミングアイズa」は、ぷっくり涙袋と自然な陰影を1本で叶える便利なアイメイクアイテム。カラーや質感のバリエーションも豊富で、自分のメイクに合わせて選べるのも魅力です。涙袋メイクをもっと簡単に楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♡