K-パレット涙袋メイクが進化♡「マルチブルーミングアイズa」新登場

コスメブランド「K-パレット」から、ぷっくり涙袋とくっきりふたえを叶える人気アイテム「K-パレットマルチブルーミングアイズa」がパワーアップして登場。高輝度パールを配合したうるツヤパウダーと影付けリキッドのダブル設計で、自然に盛れる目元メイクを実現します。涙袋はもちろん、ハイライトや陰影メイクにも使えるマルチコスメとして、2026年4月16日より全国で発売されます♡

涙袋を自然に盛る新設計

価格：1,540円(税込)

「K-パレットマルチブルーミングアイズa」は、1本で涙袋メイクと陰影づくりを叶える2in1アイテム。

うるツヤパウダーには高輝度パールを贅沢に配合し、自然に盛れる華やかなツヤ感を演出。

さらに影付け用リキッドはパウダーと同系色にアップグレードされ、元から涙袋があるような自然な陰影を作ります。

パウダーはワックスとの中間処方で軽く伸び広がり、均一に塗りやすいのも特徴。粉飛びしにくく、仕上がりを長時間キープします。

選べる4色の花カラー

カラーは花をイメージした4色展開。

■01 ピュアペタル：花びらのようにふわりと色づく、透明感のある可憐ピンク

■02 ネロリベージュ：光をまとったような煌めきのウォームベージュ

■03 ピオニージュエル：血色感と輝きをプラスするシアーピンク

■04 マーガレットダズル：華やかな高揚感を与えるオレンジベージュ

01・02はツヤタイプ、03・04はラメタイプで、それぞれ異なる輝きを楽しめます。

影付けリキッドは、ピンク系（01・03）とブラウン系（02・04）の2タイプを採用し、自然な陰影メイクを実現します。

マルチに使える目元コスメ

影付けリキッドには「極細ショート筆」を採用。細かいラインもブレずに描きやすく、さまざまなメイクに活用できます。

涙袋の影/ふたえライン/まつ毛の際/切開ライン/ノーズシャドウ/人中短縮メイク

さらに10種の美容保湿成分※を配合し、乾燥しやすい目元のケアもサポート。

※アボカドエキス、アンズ種子エキス、オクラ果実エキス、カミツレ花エキス、スイカズラ葉エキス、ゼニアオイ花エキス、ダイズ種子エキス、リンゴ果実エキス、モモ葉エキス、ユズ果実エキス

毎日の涙袋メイクに♡

K-パレットの「マルチブルーミングアイズa」は、ぷっくり涙袋と自然な陰影を1本で叶える便利なアイメイクアイテム。カラーや質感のバリエーションも豊富で、自分のメイクに合わせて選べるのも魅力です。涙袋メイクをもっと簡単に楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♡