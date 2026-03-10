俳優の谷原章介（53）の長男・谷原七音（ななと、22）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。私生活のこだわりについて語った。

七音は私生活にこだわりがあるかと問われ「僕は別に…」と回答。「きょうだいが多いので。一時期服とか部屋で、こういうの置きたいなとか、インテリアでやっていたんですけど、やっぱりみんな入ってくるし」と明かした。

「なので、自分でここに置いときたいとかやっていても、勝手に洋服取られたりとかしているから、これこだわってもしょうがないなって思っちゃって」と続けると、「あんまりこだわりはないかもしれないです」と述べた。

MCの「ハライチ」澤部佑は「これからまた1人暮らしとか」と語ると、「そうですね」と七音。「いろいろやりたいなっていうのは。こういうインテリア欲しいなみたいなのは、リール動画とかで調べたりはしているので。いつかそういうのをやりたいですね」と声を弾ませた。

七音は俳優のいしだ壱成と元タレントの三宅えみさんの間に生まれ、3歳の時に母と章介が再婚した。章介は現在は自身の子供は6人いると明かしている。