【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は９日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組が行われ、Ａ組はプエルトリコが３連勝として準々決勝進出を決めた。

Ｄ組のドミニカ共和国とベネズエラも８強入り。両者は１１日に対戦し、敗れたチームが１４日（日本時間１５日）の準々決勝で日本と対戦する。

米国５―３メキシコ

米国は三回、ジャッジの２ランとアンソニーの３ランで先行し、先発スキーンズが４回無失点と好投。メキシコは追い上げ及ばず。

攻守で好リズム

米国が誇る現役最強右腕が、ＷＢＣ初登板でメキシコを圧倒した。昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に満票で選ばれた２３歳のスキーンズ（パイレーツ）が、Ｂ組の最大のライバルを４回１安打無失点に封じた。

立ち上がりからエンジン全開だった。一回、１番デュラン（レッドソックス）に対し、この日最速の９９・７マイル（約１６０・５キロ）の直球を投げ込むと、勢いそのまま四回まで毎回の７奪三振。三回二死一塁から唯一の安打を許したが、右翼のジャッジ（ヤンキース）が三塁を狙った走者を好返球で刺した。「後ろの選手たちがいいプレーをしてくれるので、本当に投げやすい」とスキーンズ。守備からリズムが生まれ、その裏にジャッジが右翼に先制２ランを放り込んだ。

ＷＢＣで３連敗中だったメキシコに、２００６年の第１回大会以来の勝利を挙げた。１０日（日本時間１１日）のイタリア戦に勝てば、Ｂ組１位での準々決勝進出が決まる。「絶対に勝たなければいけない試合として臨む」とデローサ監督。「自分の仕事ができてよかった」と語るスキーンズが作った流れに乗り、優勝候補の本命は無敗で突破できるか。（米テキサス州ヒューストン 帯津智昭）

メキシコ、スーパーチーム相手に健闘

メキシコは１番デュランが２打席連続のソロ本塁打を放つなど、米国に食い下がった。六回に逆方向の左中間へ、八回には引っ張って右翼に運んでファンを沸かせ、球場の雰囲気を変えた。ヒル監督は「誰もが認めるスーパーチーム相手に果敢に戦い続け、あと一歩で同点に追いつくところだった」と健闘した選手たちをたたえた。