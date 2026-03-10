女優・井本彩花さんの2nd写真集（東京ニュース通信社）が3月19日、リリースされます。



【写真】美しい…振り返ってカメラに微笑む井本彩花さん

撮影の舞台となったのは冬の沖縄。雲一つない青空と海、人里離れた森に流れる河川、幻想的で美しい干潟など、様々なロケーションで井本さんのリアルを切り取りました。1st写真集以来4年振りとなる水着姿や、初めてのランジェリーカットにも挑戦。磨き上げられた抜群のスタイルと、まだ誰も見たことない大人の表情を見ることができ、ページをめくるたびに彼女の成長した姿を感じられる最高の1冊となっています。



井本さんは「4年ぶりに写真集を発売することになりました。今の22歳の私だから表現できるものをぎゅっとした1冊になっております。今年の仕事始めが写真集撮影で、とにかく楽しかったです。沖縄は暖かかったけど、海や川はさすがに冷たかったですね（笑）。今回の写真集チームと一緒に創りあげた“最高傑作”になっていると思います。是非、1st写真集の時から成長した井本彩花を見ていただきたいです。発売をお楽しみに」とコメントしています



【井本彩花さんプロフィール】

いもと・あやか 2003年10月23日生まれ 京都府出身。天秤座 A型 2017年に第15回全日本国民的美少女コンテストでグランプリ受賞。同年の「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」(テレビ朝日系)で女優デビュー。「仮面ライダーリバイス」(テレビ朝日系)でヒロインに抜擢。その後もドラマ「大奥」(フジテレビ系)、「プライベートバンカー」(テレビ朝日系)など話題作に出演。公式Instagram：@imoto_ayaka_official