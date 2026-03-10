トランプ大統領がことあるごとにかぶることで有名になった赤いキャップ。



【写真】話題の秋田版「MAGAキャップ」

彼の政治スローガン「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」が刺繍されていることから「MAGAキャップ」とを呼ばれているが、今SNSではこれを模した秋田版MAGAキャップが大きな注目を集めている。



「MAGAキャップアツすぎて即買いした。県内で商談する時ずっとこれかぶっときます」



と件のキャップを紹介したのはコンサルタントのメン獄さん（@uudaiy）。



赤い生地に白い糸で「MAKE AKITA GREAT AGAIN」と刺繍されたこのキャップ。人口減少や高齢化に悩む秋田県の切ない思いがあふれてくるようだ。



メン獄さんにお話を聞いた。



ーーこのキャップを購入された経緯は？



メン獄：出張で秋田に行った際に秋田空港の搭乗口前の売店で発見しました。出張が多く、日本の地方が少子高齢化で苦しんでいる現状を見ていたので力強さを感じました。



私自身は心情的には反トランプなのですが、「こうした向こう見ずなパワーは時に人を力付けるよな…」という気付きがありました。



ーー実際に着用されているのでしょうか？



メン獄：流石に東京でつけると意味不明な人になってしまうのでかぶっていません。次回、秋田に行った時に仕事以外の時間でかぶってみようと思います。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



メン獄：青森や足立区バージョンを作って欲しいという引用が多かったように思います。皆それぞれ足元の経済活動を作っていくことが大事だと思うので、日本全体で頑張りましょう。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「煽りじゃなくて素朴な疑問ですが…秋田がグレートだった時代ってありました？」

「蝦夷の頃まで遡るのか？ 坂上田村麻呂に討伐されたんだっけ？」

「常にグレイトだからAGAINではない。」



など数々の驚きの声が寄せられたこのキャップ。ご興味ある方はぜひ秋田県を訪れていただきたい。



なお今回の話題を提供してくれたメン獄さんはYouTubeチャンネル「メン獄Channel」でコンサルタントとして数々の有用な情報を発信している。ご興味ある方は要チェックだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）