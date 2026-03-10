ダークなタント

ダイハツが東京オートサロン2026で公開した「タント カスタム クロメキ」が、発表直後から多くのユーザーの関心を集めています。

「タント カスタム」をベースにしながら、質感や存在感を大きく引き上げた仕上がりが話題となり、SNSを中心にさまざまな声が寄せられています。

タントは2003年のデビュー以来、軽スーパーハイトワゴンの代表的な存在として親しまれてきました。

現行の4代目は2019年に登場し、広い室内空間やスライドドアといった使い勝手の良さを受け継ぎつつ、DNGAの採用で走行性能や安全機能を磨いています。

そのなかでも、より力強い外観を求めるユーザーに向けた仕様がタント カスタムです。

今回のクロメキは、そのタント カスタム「X（NAモデル）」をベースに、専用パーツを随所に盛り込んだカスタムモデルとして仕上げられています。

まず目を引くのはフロントフェイスで、車幅いっぱいに広がるグリルが強烈な印象を与えます。

担当者は「光沢パーツを多く使い、縦にも横にも広がりを感じられるように仕上げました」と語っており、フロント全体がひとつの塊のように見える造形が特徴です。

リアには水平に伸びる2本の光のラインを組み込んだ専用ガーニッシュが備わり、フロントと対になるワイド感を演出しています。

バックドアスポイラーやスカッフプレートには純正用品を採用し、カスタムでありながら全体のまとまりを崩さない構成になっています。

足まわりにはダウンサスを組み合わせ、ウェッズスポーツの「クレンツェ シュリット」16インチホイールとヨコハマのスポーツタイヤ「DNA S FRIVE」を装着。

外装がブラック基調で引き締められている一方、インテリアはグレーとパープルを組み合わせた独自の世界観が広がります。

ダッシュボードにはダイハツロゴを使ったモノグラム柄が施され、落ち着いた雰囲気のなかに遊び心を添えています。

シートカバーやステアリングカバーはグレーで統一され、ステアリングやエアコン吹き出し口、ドアアームレストにはパープルの差し色が控えめに入っています。

公開後、ユーザーからは「フロントの迫力がすごい」「都会的で映える」「この方向性は好き」といったデザイン面の感想が多く寄せられています。

また、「市販化してほしい」「このまま出たら欲しい」といった期待の声も見られ、既存モデルの魅力を踏まえつつ新しい提案を示した一台として注目が高まっています。