＜住居侵入！？狙われた家＞カメラに残された証拠！録画データに映っていたのは…！？【第4話まんが】
私はアンナ。夫のコウシロウと、小学5年生の息子との3人家族です。私たちが暮らしているのはオートロック付きの賃貸マンションの一室です。最近、私は家のなかの様子に違和感を抱くようになりました。留守にすると何かが少し変わっているのです。夫は私の勘違いだと思っているようですが、私は確認のために見守りカメラを設置することにしました。そんななか、朝起きるとリビングに置きっぱなしにしていた封筒がなぜか開いているという現象が起き……？
私は夫に、見守りカメラに録画されていた深夜の映像を見てもらいました。そこには家のなかをウロウロと歩きまわり、いろんなところを開けたり触ったりする人影が……。映っていたのはお化けとかじゃなく……人間だったのです。
私たちはすぐに警察に通報。現金を盗られていて証拠映像もあったため、幸い事件はすぐに解決へ向かいました。犯人はわが家のスペアキーを使って出入りしていたのです。私はてっきり息子が持っているものと思い込んでいました。
まさかわが家が犯罪に巻き込まれるなんて……。
今までは内鍵をかけ忘れても、オートロックなんだから大丈夫だろうと思っていました。
けれど実際に侵入されてしまったのです。
今回のことは防犯意識の低かった私たち夫婦にも落ち度があると思います。
一歩間違えれば、家族の誰かが危険な目に遭っていたかもしれません。
引っ越し後は外出や帰宅のたびに声をかけあい、家族でしっかり施錠を確認。
鍵も、ポストに入れるようなことは絶対にせず、きっちり管理しています。
いくらズボラ夫婦でも、防犯の意識はきちんと持たないといけませんね。肝に銘じたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
