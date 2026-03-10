2026年3月9日、お笑いコンビのニューヨークが自身のYouTubeチャンネルを更新。芸人のYouTube登録者数ランキングを発表した（数字は2026年2月22日時点のもの）。

1位は、江頭2:50で登録者数は506万人。2位がピン芸人のウエスPで、登録者数は409万人。3位がお笑いトリオのビックスモールンの352万人だ。そして4位はピン芸人のシャルロットで、登録者数は352万人。屋敷裕政は「何これ」と存在を知らなかったようで、嶋佐和也も「とんでもないぞ」と驚いた様子。

その後も、次々とチャンネルを紹介していく2人。6位は狩野英孝の275万人で、嶋佐は「狩野やばい」「本当すごい」と人気っぷりを賞賛した。そして15位には陣内智則が168万人でランクイン。嶋佐は陣内と都市伝説系YouTuberのコラボによる人気だと解説し、屋敷は「いつから！？」と新たな一面に驚いた様子を見せた。

25位にはお笑いトリオ・ロバートの馬場裕之による料理家チャンネルがランクイン。屋敷は「すごいね」「デカピアス青髪男だったよ」と、変わりように驚いた。週に1回料理を紹介している様子に驚いた。

今回の動画に視聴者からは「最高のチャンネル」「ビックリした...…」といった声が集まった。

（文＝向原康太）