【ストーカー親にロックオンされた娘】育てにくい息子「ツラい…苦しい！」＜第18話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第18話 育てにくい息子【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
エツコさんも子育てで悩んでいたのですね。子どもの特性はハッキリと診断名がつくものもあれば、「気質」で片づけられるものもあるでしょう。診断名がつけばどこかホッとできるのに、診断が下りなかったときは「育て方のせいだ」と自分で自分を責めてしまいがち。「そんなことないよ！」と隣で誰か言ってくれる人がいたら良かったのですが……。どうやらそんなときにエツコさんとケンシンくんが出会ったのが、リカちゃんだったようです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
