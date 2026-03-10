3月11日で東日本大震災から15年です。被災者のためのボランティア活動をきっかけに、鹿児島市で防災カフェを開いた女性に、大切なことを聞きました。



鹿児島市易居町にある「Cafe＋zakka茶花」。防災アンテナショップとして、さまざまな防災グッズが並びます店主の吉永めぐみさんです。北海道でペンションを営んでいたころ、東日本大震災で被災し、避難所で生活する人たちを招待。鹿児島に移住してからも、宮城県石巻市などの被災地を度々訪れ、支援活動を行ってきました。





（茶花・吉永めぐみ店主）「災害で大変だった思いや、その後もずっと15年続いている苦しみとかも、やりとりしていると知ることができる。それをアウトプットしてもいいかなと思って（店を）始めた」いざという時に役立つ防災グッズ。太陽光で充電することができるライトは、懐中電灯や部屋の照明として使うことができます。また、こちらのポータブルトイレは、災害時に必要なものを入れておくことやイスとして座ることもできるます。いつ起こるかわからない災害。どのような意識が大切なのでしょうか。（茶花・吉永めぐみ店主）「なんで健康診断行くの？と、死にたくないから。苦労したくない体が、と思ったら、健康診断と同じように考えれば備えって絶対大事。一番最初にやるべきことってもしかしたらこれだなとか、そういうのを身をもって見る。視覚が一番人って大事なので。見てみる体験をしてほしい」普段の生活を少し工夫するだけでも備えに。冷凍庫の使い方は…。（茶花・吉永めぐみ店主）「（停電時）3日間ぐらいこれが備蓄庫になる。カレーの作り方を平たくわざとしてる。塊にしちゃうと溶けないから。果物を冷凍したりとかも、あとあと使える。ビタミンがとれたり、栄養もとれる」また、これから、入学など新生活が始まる季節。家族で考えてほしいことは。（茶花・吉永めぐみ店主）「学校に行くまでの通学路の大事さ。違う道通ったら何が行けないの？って言ったら、何かあった時に探しに行けないんだよと。津波避難ビルは通学路はこことここだよねというのを、親子で共有。考えること。考えていろんなことを想定する。それをやっぱり伝え合う。話し合う」東日本大震災から3月11日で15年です。（茶花・吉永めぐみ店主）「命を守るということがどれだけ大事かということを考え直す日にしたい」自分と家族の命を守るにはどうしたらいいのか。日頃から考えておくことが大切です。