クワミは充実のオフ「生意気かもしれないけど…」ツアープロとの戦いに自信【ネクヒロ2026開幕】
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 事前情報（2日間競技）◇10日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞沖縄での女子ツアー開幕に続き、女子プロゴルファーへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」も2026年シーズンを千葉県・大栄カントリー倶楽部での「マイナビカップ」でスタートする。
女子プロVSネクヒロ ガチンコ前哨戦 小林光希がキレキレすぎた
8年目を迎えるツアーは今季は過去最多18試合をスケジュール。ツアーの盛り上がりと共にプロを目指す25歳以下の女子ゴルファー達の戦いも年々レベルアップしている。昨年はツアー卒業生を含む8名がプロテストの狭き門を突破しツアーを“卒業”。そのうちの一人である藤本愛菜がダイキンオーキッドレディスで上位を争うなど早速存在感を見せた。開幕戦連覇を狙う桑村美穂は、気持ちを新たに新シーズンに挑む。昨年はネクヒロで2勝を挙げてプロテストも最終に進んだが、カットラインに3打及ばず合格はならなかった。「今年最大の目標はプロテストに合格すること。昨年ネクヒロで2勝を挙げられたので、今年は3勝4勝とできるように頑張りたい」。オフにトレーニング量を増やし、175センチの長身にパワーも備えてシーズン開幕を心待ちにする。オフには沖縄で開催された女子プロとネクヒロ選手によるプレマッチ「マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines 2026」に出場し、2位タイフィニッシュ。優勝した小林光希に3打差はつけられたものの、「プロの選手と回って、生意気かもしれないけどそんなにレベルの違いを感じなかった」という自身の現在地も桑村を前向きにする材料だ。「プロテスト合格に向けて自分に足りないものはメンタルだと思う。試合経験を多く積んでメンタルを鍛えたい」。ネクストヒロイン経由のプロテスト合格へ。また新たなシーズンが始まる。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
合宿で得た“収穫”と“実感” ポイントランク上位の資格で海外強豪参戦のメジャー出場権獲得！【ありなみんの豪州プレーイン・レポート】
新生ユリアが予選トップで宣言「開幕から優勝を」 ネクヒロ2026開幕直前
朝は雪も降りました…さ、寒そう
【打てる？】令和の女子ゴルファーに初めてパーシモンを打ってもらったら驚きの結果に…！
打ち込むからミスに！ 青木香奈子のライン出しショットの極意は“早めのリリース”だった
女子プロVSネクヒロ ガチンコ前哨戦 小林光希がキレキレすぎた
8年目を迎えるツアーは今季は過去最多18試合をスケジュール。ツアーの盛り上がりと共にプロを目指す25歳以下の女子ゴルファー達の戦いも年々レベルアップしている。昨年はツアー卒業生を含む8名がプロテストの狭き門を突破しツアーを“卒業”。そのうちの一人である藤本愛菜がダイキンオーキッドレディスで上位を争うなど早速存在感を見せた。開幕戦連覇を狙う桑村美穂は、気持ちを新たに新シーズンに挑む。昨年はネクヒロで2勝を挙げてプロテストも最終に進んだが、カットラインに3打及ばず合格はならなかった。「今年最大の目標はプロテストに合格すること。昨年ネクヒロで2勝を挙げられたので、今年は3勝4勝とできるように頑張りたい」。オフにトレーニング量を増やし、175センチの長身にパワーも備えてシーズン開幕を心待ちにする。オフには沖縄で開催された女子プロとネクヒロ選手によるプレマッチ「マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines 2026」に出場し、2位タイフィニッシュ。優勝した小林光希に3打差はつけられたものの、「プロの選手と回って、生意気かもしれないけどそんなにレベルの違いを感じなかった」という自身の現在地も桑村を前向きにする材料だ。「プロテスト合格に向けて自分に足りないものはメンタルだと思う。試合経験を多く積んでメンタルを鍛えたい」。ネクストヒロイン経由のプロテスト合格へ。また新たなシーズンが始まる。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
合宿で得た“収穫”と“実感” ポイントランク上位の資格で海外強豪参戦のメジャー出場権獲得！【ありなみんの豪州プレーイン・レポート】
新生ユリアが予選トップで宣言「開幕から優勝を」 ネクヒロ2026開幕直前
朝は雪も降りました…さ、寒そう
【打てる？】令和の女子ゴルファーに初めてパーシモンを打ってもらったら驚きの結果に…！
打ち込むからミスに！ 青木香奈子のライン出しショットの極意は“早めのリリース”だった