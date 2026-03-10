◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 - チェコ(10日、東京ドーム)

1次ラウンドプールC最終戦、日本の井端弘和監督とチェコのパヴェル・ハディム監督が熱い握手を交わしました。

チェコのハディム監督は前回大会でチェコ代表に大きな影響を与えた栗山英樹監督に感銘を受け同じ背番号「89」を背負っています。「日本のおかげでチェコの野球は大きく発展した。栗山さんに、日本の野球ファンに、私たちが受けた支援の数々に敬意を示すために、この数字を選びました。【89】というのは日本語で『やきゅう』というベースボールを表すものです」と話していました。井端監督も同じく【89】を背負います。

チェコの選手らも前回大会で侍ジャパンに戦いの姿勢を学び礼儀、礼節を大切にしています。5日に韓国に敗れた際も試合後に整列し、一礼したあと、ファンに感謝の拍手をおくるなどスポーツマンシップを見せました

メンバー表交換で井端監督とハディム監督は笑顔で握手を交わし、ベンチに戻る際に一言掛け合い、最後の日本での野球に挑みます。