“10年” 変わる労働環境と震災の伝え方

熊本地震の発生から4月で10年になります。

【写真を見る】「避難→にげる 被災→けがをする」外国人材が知らない“地震”の伝え方 変わる介護現場の工夫【熊本地震10年】

この10年で学校や職場での災害対応に変化が見られます。

熊本の ある介護施設を取材すると、ここ数年で大きく変化した労働者環境をめぐる課題が見えてきました。

熊本市南区の高齢者施設「桜テラス」です。

74歳から101歳まで、75人の高齢者が利用する有料老人ホームです。

以前は少人数の施設を何か所か運営していましたが、熊本地震の後にそれを統合して移転しました。

桜テラス 上野法子さん「一番大変だったのは水がでなかったこと。断水が2週間以上続いた。給水車が来ていると言われても高齢の利用者たちは並べないですよね。私たちの仕事のほとんどは利用者のために水を汲んでくることだった」

熊本地震が起きたあの時、施設に備蓄はほとんどなく、介護する職員の水や食料も十分ではありませんでした。

「自分たちも 利用者も守る」様々な改善

そうした経験から、現在の施設では井戸を設置しました。

寒さをしのげるように毛布を確保した他、倉庫には常に3食の食料を3日分、約80人分を保管しています。

その食料も、高齢者の嚥下機能（ものを飲み込む力）の違いに対応できるよう、複数のタイプを用意しています。

目指すは『災害時にこそ頼れる存在』です。

桜テラス 上野法子さん「自分たちの身を守り、利用者も守る。両方がセットなのだとつくづく感じた」

そうした「気付き」から10年。

職員を取り巻く環境に変化がありました。

桜テラス 上野法子さん「高齢で辞めていくスタッフがいれば、新しいスタッフもいる。入れ替わりの中で一番大きかったのは、外国人インドネシアのスタッフが来てくれたこと」

どう伝える？ 外国人材が知らない「地震」

「やまださーん、ごはんきましたよ」

『特定技能』で在留するインドネシア人が、この施設だけで8人います。

日常会話や介護知識を習得した上で来日し、即戦力として働いています。

利用者「彼女たちは一生懸命です。優しさもいっぱいあるし、よく勉強してきたねと思う。私は『お母さん』と慕われているの。うふふ・・・『お母さん』って」

彼女たちは、施設からほど近いアパートで暮らし、手づくりの弁当を持って通勤しています。

インドネシアから来日 リリクさん（26）「アニメが好き、『ONE PIECE』が好き ちょうど良かった、熊本！」

すっかり日本の生活に溶け込んでいる彼女たち。

ただ、施設側は気になっていることがあります。

桜テラス 上野法子さん「雨がたくさん降った時には『大丈夫でしょうか』という声を聞いた。地震はまだ経験がないので、想像がつかないと思う」

外国人スタッフを交えて訓練 手応えと課題も？

「地震の訓練を始めます」

「よろしくお願いします」

ある日、スタッフみんなで地震の勉強会をすることにしました。

熊本地震を体験したスタッフが当時のことを、ゆっくり、分かりやすい日本語で話します。

熊本地震を経験したスタッフ「上に置いているものは全部落ちてきました。棚も倒れてきています」

そして、スマートフォンを使った安否確認も実践します。

「はい、『リリの無事』メッセージが来ました」

また、心肺蘇生の訓練にはひと工夫しました。

「『うさぎとかめ』のリズムに合わせて胸部を押してください」

言葉にしづらい感覚的な指示は、歌とリズムに乗せて。

「♪もしもしかめよ かめさんよ♪」

ところが、歌に合わせて手が止まってしまいます。

「もしもしかめよ、かめさんよ・・・（ここで手が止まる）この間に利用者さん死んじゃいます！」

まだまだ、訓練には改善の余地がありそうです。

インドネシアから来日 エルニさん（23）「災害が発生したら何をすべきか、多くのことを学ぶことができました」

難しい「災害」にまつわる日本語

訓練はこれで終わり…ではありません。講師を務めたスタッフの反省会です。

防災士の資格を持つ日本語講師を招き、訓練の様子を見てもらっていました。

指摘されたのは、断水時に使う簡易トイレを説明する場面です。

防災士で日本語講師 前田和則さん「トイレの説明のときに『新聞紙などを“砕いた”ものを入れることで水分を吸うことができます』と言われていたんですけど」

前田さん「『砕く』を、例えば『小さくする』という言い方にするとか。あとは『水を汲む』『汲む』は難しい」

日本語は、難しい。

スタッフの資料では「避難」は「にげる」、「被災」は「けがをする」「動けない」など、やさしい日本語に変えていました。

介護の現場を支える外国人スタッフも、利用者の命を守るために一緒に力を尽くそうとしています。

桜テラス 渡邉明子さん「彼女たちは、きちんと聞いてくれている。分かろうとしてくれている。ゆっくり分かりやすく伝えていかなくてはと思います」