MEGUMI、映画制作へ貪欲な姿勢見せる 西野亮廣を質問攻めに「頑張ろうと思える」
タレントで俳優のMEGUMI（44）が10日、都内で開催された『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（27日公開）のジャパンプレミアに登壇。映画づくりに貪欲な姿勢を見せた。
【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMI
黒いタンクトップにスカート姿で登壇したMEGUMI。「デビューの番組が一緒」だったという西野亮廣との仕事を「エモーショナルでした」と振り返った。
作品にちなみ、出演者は「勇気になった人の存在」についてのエピソードでトークを展開した。MEGUMIは西野の名前を挙げ、「自分も表に出る仕事をしながら映像を作ったりするので、西野くんの仕事が励みになっている。自分も頑張ろうと思える」と話した。
西野は、そんなMEGUMIについて舞台裏で「やらしい話をずっとしていました」と暴露。映画を撮るにはいくらかかるのかなどを熱心に質問していたという。
西野は「テレビに出て映画つくるというのでキャリアが似ていると思っている。海外で何かする時に話し合いができるMEGUMIちゃんにはすごい支えられています」と感謝していた。
前作『映画 えんとつ町のプペル』は、2020年にヒットし、日本アカデミー賞や海外30以上の映画祭で評価され、国内動員196万を記録したオリジナルアニメーション。原作累計発行部数は80万部を突破し、ミュージカル、歌舞伎、バレエなどに広がっている。
今作も製作総指揮、原作、脚本は西野亮廣が担当。監督は廣田裕介氏が務めた。イベントには3人のほか、永瀬ゆずな、山寺宏一が登壇した。
