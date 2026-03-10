アメリカなどによるイランへの大規模な軍事作戦についてトランプ大統領は9日、記者会見し、「まもなく終わるだろう」と述べました。中東・エルサレムから中継です。

■空襲の予備警報が…現地記者はシェルターへ

──トランプ大統領は軍事作戦は「まもなく終わる」との発言もありましたが、現地は今どのような状況でしょうか。

こちらで取材をしていますと、アメリカと共に攻撃に参加しているイスラエル軍は今すぐ戦闘を打ち切る考えはないように感じます。

例えばイスラエルでは今、空襲などに備えて学校は閉鎖し、イベントも中止を求めるなど、いわば「戦時体制」を敷いています。この措置がとりあえず今週末まで延長されました。

◇

今、こちらのエリアに空襲が来るかもしれないという、予備の警報が出ました。このあとシェルターに移動します。

市民の間では、戦闘継続を求める声もあり、新しく最高指導者に選出されたモジタバ師についても「もし彼が前任者と同じような行動をとるなら、私たちは再び脅威にさらされることになる」と警戒心を露わにしています。

──現地で空襲の予備警報が出たため佐藤記者には避難を優先してもらいました。これ以降はいま入っている情報を、スタジオからお伝えします。

イスラエル軍は誰が後継者になっても排除すると宣言していて、アメリカが攻撃を切り上げようとしても、イスラエルが引き留めるというような展開すら想像されます。

■イラン外相「必要な限り攻撃続ける」

一方でアメリカ、イスラエルと戦うイランの方はどうなのかという情報についてもお伝えします。直近のイランの反応も入ってきましたが、徹底抗戦を強調しています。イランのアラグチ外相は10日、「我々は必要な限り、そして必要なだけミサイルで攻撃を続ける準備が整っている」と述べました。

アメリカと停戦交渉があれば、アラグチ氏は交渉を担う1人になるとみられていますが、「交渉は議題にあがっていない」と突き放しました。

またイランの精鋭部隊「革命防衛隊」も、戦闘が続く限り中東地域から「原油1リットルの輸出も許さない」と声明を出しました。戦闘の影響でガソリン価格が上がれば、トランプ大統領の方が苦しくなるのを見越して、ゆさぶりを強めています。

アメリカなどは、最高指導者の殺害で体制の動揺を狙っていましたが、イラン各地では、モジタバ師に忠誠を誓う集会も開かれ、今のところ揺らぎはみえません。

果たしてトランプ大統領が手を引きたいと考えても簡単に引けるのか、情勢は混沌としています。