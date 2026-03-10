¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > WBCÆüËÜ¡¢¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï WBCÆüËÜ¡¢¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï WBCÆüËÜ¡¢¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï 2026Ç¯3·î10Æü 19»þ12Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡WBCÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈºÇ½ªÀï¤Ç¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¿¹²¼æÆÂÀ¤¬±ß¿Ø¤ÇÀ¼½Ð¤·Ìò¡Ö¤¤ç¤¦¤·¤«Íè¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡×¤ªÃã¤¿¤Æ¥Ý¡¼¥º¤â¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç²ó¤·¤Æ¡×°ìÈ¯¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤â´Þ¤ß¾Ð¤¤ ¡Ö¤¨¤³¤Ò¤¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×àÊÑ·Á¿åÃåá¤Ç¿Íµ¤·Ý¿Í¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥°¥é¥É¥ëËÅç¿´ºù¤¬ÏÃÂê¡ÖÉ¬»¦¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¡× ¶å½£¹ñºÝÂç¤Î³ØÀ¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬ÆüËÜ²¦¼Ô¤Ë¡¡Æó¿Í»°µÓ¤Î¡ÖÂèÆó¤Î¥ª¥ä¥¸¡×²ñÄ¹¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼Ç®¾§¡ÖËÉ±ÒÀï¤ÏËÌ¶å½£¤Ç¡×