タレントMEGUMI（44）が10日、都内で、「映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」ジャパンプレミアに登壇した。

キングコング西野亮廣（45）が製作総指揮・原作・脚本を務め、20年に公開された「映画 えんとつ町のプペル」の最新作。前作で遠くに行ってしまった大切な友達プペルに、少年ルビッチがもう一度出会うまでの物語を描く。

MEGUMIは人間の言葉を話す不思議な異世界ネコ、モフを演じる。物語のテーマに合わせて、1人の力ではできないと感じたことを聞くと「表に出る仕事をしながら映像を作ることもしているので、西野くんを見て励みになっているし、常に頑張れていると思います」と回答。大人気の恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」を手がけるなどプロデューサーの側面も持つからこそ、共感できる点が多いという。西野からも「キャリアが似ていて、相談できる」と言われ、喜んだ。

MEGUMIと西野はデビューが同じ同期だといい、作品制作においても「当日に『ちょっとここで姉さん、1分ぐらい叫んでくれへんかな』みたいな結構なむちゃぶりをいただいて。エチュードみたいなのがすごく大好きなので、久々にいい緊張感の中でできたのも楽しかったですね」と信頼感を見せた。