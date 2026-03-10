ReoNa、過去最大規模となる“ぴあアリーナMM公演2days”開催決定！凱旋ライブ「シマユイあまみ」で初披露した新曲「結々の唄」配信スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

奄美大島出身のアーティストReoNaが、2027年3月6日（土）・7日（日）の2日間、過去最大規模となる“ぴあアリーナMM公演2days”さらに全国7都市8公演で開催される『ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”』の開催を発表した。

これらの情報は、2026年3月7日にReoNaの故郷・奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』のステージにて解禁されたもので、自身初の奄美凱旋にして、単独としては初の野外開催のフリーライブ、初のYouTube LIVEによるLIVE生配信など、ReoNaにとって初めてづくしの記念的なライブとなった。

会場には島内外から約1,000名の観客が詰めかけ、YouTube LIVE配信は約10,000名の同時視聴を記録。たくさんの観客が見届ける中で、ReoNaが大事にしてきたアニメを通じて、奄美の美しさが世界へ発信された。（なお、「OPENING SHOW〜幕あけ〜」では、島唄・三線を通して奄美の伝統文化の継承と人と人の輪をつなぐ “あやまる会”、地元奄美の地域貢献を目的に活動する学生団体“Annacoto”、伝統文化「八月踊り」を今に伝える“あらしゃげ会”も出演し、フリーライブを盛り上げた。）

代表曲のANIMA (TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクールのオープニングテーマ)でフリーライブはスタートし、「ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜」「シャル・ウィ・ダンス？」などの代表曲を披露していく中、ライブも佳境となった所で「大事なお知らせをさせてください」とぴあアリーナMM 2days、“De:TOUR -静脈-”の開催が発表されると、客席からは大歓声と拍手が巻き起こり、YouTube LIVE上でも「おめでとう」の言葉がチャット上に飛び交った。

その祝福の空気の中、ReoNaが「島には色々美しいものはあるけど、一番は人だと思う」と語り、同日デジタルリリースされた新曲「結々の唄」を歌唱。ライブに参加してくれた人達と歌い、踊る祝祭の時間は賑やかに幕を閉じた。

ReoNaがここまで言い続けてきた「逃げて逢おうね」、今回の「結々の唄」の中でReoNaが放った「やっぱり人が好き」という言葉。この2つを冠したライブとなる、ReoNa史上最大規模のライブ。

既に発表されているオールスタンディングの動脈ツアー、それに対してのオールシーティングの静脈ツアー、ふたつのDe:TOUR（まわり道）を経て、たどり着くぴあアリーナMM公演2daysがどういう景色になるのか、ぜひ今後の動向に大注目してもらいたい。

奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」は、2026年3月7日0:00より各配信サービスにて配信スタートしており、楽曲を購入し応募いただいた方全員に「結々の唄 待受け画像」がプレゼントされるダウンロードキャンペーンも開催している。

また、開催された『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』のセットリストも公開され、各音楽サブスクリプションサービスのプレイリストにて当日のセットリストを聴くことができる。

「結々の唄」（読み：ゆいゆいのうた）

配信中

配信リンクはこちら

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』セットリストプレイリスト

https://ReoNa.lnk.to/ShimayuiAmami

『ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM』

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜

会場：ぴあアリーナMM

ReoNaオフィシャルFC「#ふあんくらぶ」にて最速抽選受付開始！

受付期間

3/7（土）18:00〜3/15（日）23:59

申込みはこちら

https://reonafc.com/piaarenamm_ticket

ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

2026年10月3日(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月4日(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年10月20日(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

2026年10月24日(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月29日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

2026年11月23日(月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

2026年12月5日(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

2026年12月10日(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

ReoNaオフィシャルFC「#ふあんくらぶ」にて最速抽選受付開始！

受付期間

3/7（土）18:30〜3/15（日）23:59

申込みはこちら

https://reonafc.com/vein_ticket

「ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-」

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

チケット料金

1Fスタンディング：7,000円（税込）

2F指定席：8,500円（税込）

