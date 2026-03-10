１１日で東日本大震災発生から１５年を迎える。茨城・神栖市出身のＦＷ石川大地が当時の記憶やサッカー選手としての思いを語った。

中学３年の春、すでに卒業式を終えて高校進学を控える中、石川は故郷で大地震を経験した。「友達と遊んでいる時に地震がきた。アスファルトも波打って立てないくらいだった」。突然襲った恐怖に周囲は混乱。学校へ避難すると「生徒がみんな泣いてるような状況で電気も付かなくて影響を受けました」。その日のうちに自宅へ戻れたが、電気が復旧しない中ろうそく１本で過ごした。

４月から水戸啓明高に進学し、寮へ入る予定だったが当然延期となった。「サッカーが楽しみで高校に行くのにできない、奪われるっていうところでは、多少自分の中の歯がゆさというのはあった」と明かすが「水戸の上（北）の方の福島から来ている人もいて。（被災した）話を聞いたりもした。サッカーをできるありがたみは感じました」と再認識する機会になった。

プロになり、熊本に在籍したときには毎年４月に２０１６年に発生した熊本地震について学ぶ機会になった。「熊本城がまだ（完全に）復旧していないのを見ると、身近に地震の大変さを感じる」

震災を経験したことで石川はサッカー選手として自分にできることは何かと考えるという。「東日本大震災の時にＪリーグを見ていて、多少なりとも影響を受けていた。自分がＪリーガーになって人に何かしらを与えられる可能性があるという部分では、自分たちが必死にピッチの上で走り回る姿を泥臭く頑張ってるなと受け取ってもらえればと思う」と思いをこめた。

毎年３月１１日は忘れられない日。「自分がこういう環境でサッカーできることに感謝して頑張りたい」と前を向いた。