セブン-イレブン、ブーム続く「麻辣湯」を冷凍食品で発売 人気店・七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）が初監修、14種の香辛料で本格的な味わいを提供
大手コンビニチェーンのセブン-イレブンは、麻辣湯の人気店「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」が初めて監修を手がけた冷凍食品『セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯』（税込591.84円）を、17日より全国の店舗で順次発売する。
【写真】ファンブックが発売されるほどの人気！『七宝麻辣湯FAN BOOK』の表紙
麻辣湯は中国・四川省発祥の料理で、花椒（ホワジャオ）や唐辛子などを使用したしびれる辛さが特徴。日本では近年、Z世代の女性を中心に人気が高まり、昨年からブームとなっている。
今回発売される商品は、日本における麻辣湯ブームの火付け役ともいわれる「七宝麻辣湯」が初めて監修したもの。14種類の香辛料を使用したスープにより、しびれと辛さ、深いコクを楽しめる本格的な味わいを再現した。
具材には白菜、きくらげ、舞茸、鶏肉団子、豚肉、春雨などをセットし、ヘルシーさと食べ応えを両立。好みに応じて、豆腐などを加えるアレンジも楽しめるという。
なお本商品は、「簡単便利」と「出来立てのおいしさ」をコンセプトに展開する冷凍食品シリーズ「クックイック」として登場し、自宅の鍋で約8分温めるだけで本格的な麻辣湯が堪能できる。
