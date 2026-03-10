最上階のロケーションで贅沢なお花見
2026年3月1日から4月15日まで品川プリンスホテル（東京都港区高輪4-10-30）メインタワー39階レストラン「DINING＆BAR TABLE 9 TOKYO」にて「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜＆いちご〜」が開催されています。
3種類から選べる豪華なグランデセール
お花見を現代風に再解釈したコース仕立てのアフタヌーンティーです。
いちご風味の鶏肉シュプレームや真鯛のマリネ、桜薫るミニハンバーガーなど季節感があふれるセイボリーがずらり。
バラエティデザートには桜のヴェリーヌ、いちごとホワイトチョコムースなど、いちごと桜でよりお花見感を盛り上げてくれます。
グランデセールは3種類から選択が可能。グランデセールシグネチャーは「いちごとフランのマリアージュ いちごソルベ」、「お花見パフェ」の春らしさを感じる2種類。グランデセールラグジュアリーはトップにのった飴細工が華やかな「サントノーレ ロゼ」です。
メインタワー最上階、高輪の街並みと空を一望しながらお花見を楽しめます。
料金はグランデセールシグネチャーが6800円、グランデセールラグジュアリーが8300円です。
グランデセールラグジュアリーは事前予約が必要となります。
提供時間は12時30分から17時までです。
詳細は公式サイトを確認してください。