最上階のロケーションで贅沢なお花見

2026年3月1日から4月15日まで品川プリンスホテル（東京都港区高輪4-10-30）メインタワー39階レストラン「DINING＆BAR TABLE 9 TOKYO」にて「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜＆いちご〜」が開催されています。

3種類から選べる豪華なグランデセール

お花見を現代風に再解釈したコース仕立てのアフタヌーンティーです。

いちご風味の鶏肉シュプレームや真鯛のマリネ、桜薫るミニハンバーガーなど季節感があふれるセイボリーがずらり。

バラエティデザートには桜のヴェリーヌ、いちごとホワイトチョコムースなど、いちごと桜でよりお花見感を盛り上げてくれます。

グランデセールは3種類から選択が可能。グランデセールシグネチャーは「いちごとフランのマリアージュ いちごソルベ」、「お花見パフェ」の春らしさを感じる2種類。グランデセールラグジュアリーはトップにのった飴細工が華やかな「サントノーレ ロゼ」です。

メインタワー最上階、高輪の街並みと空を一望しながらお花見を楽しめます。

料金はグランデセールシグネチャーが6800円、グランデセールラグジュアリーが8300円です。

グランデセールラグジュアリーは事前予約が必要となります。

提供時間は12時30分から17時までです。

詳細は公式サイトを確認してください。