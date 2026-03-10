（台北中央社）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、1次ラウンドC組の韓国対オーストラリア戦が行われ、韓国が7-2で勝った。2勝2敗で並んだ台湾、韓国、オーストラリアの失点率（失点数÷守備アウト数）は、韓国が台湾とオーストラリアをわずかに下回って2次ラウンド進出を決め、台湾の3大会ぶりの1次ラウンド突破はならなかった。



C組は日本が9日現在3勝0敗で首位となり、2次ラウンドに進んだ。残る進出の枠は一つ。大会規定では、台湾と韓国、オーストラリアの失点率の値が最も低いチームが2次ラウンドに進出できるとされていた。



台湾とオーストラリアは失点数7、守備アウト数54。韓国は失点数7、守備アウト数57。失点率は台湾とオーストラリアが0.130、韓国が0.123だった。



台湾代表は10日夜のチャーター機で日本を出発し、11日午前0時15分に桃園国際空港に到着する予定。



（蘇志畬／編集：齊藤啓介）