写真家・熱田護氏の最新写真集「600GP The Champions」（インプレス刊）の発売を記念したトークイベントが、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 3階カメラ売り場で3月20日（金・祝）に開催される。

600GP The Champions

イベントでは、600戦のキャリアで撮影してきた15人のチャンピオンの素顔やサーキットの裏側。さらに開幕戦の取材を終えて今季の展望など、2時間にわたってエピソードを語る。

参加希望者は、同店3階カメラ売り場で写真集を購入する必要がある。購入時に参加希望を伝えた方に、各回の整理券を配布する。参加は購入した本人に限る。

※延期になった2月8日（日）の整理券はそのままお使いいただけます。

イベント参加者にはオリジナルステッカーをプレゼントする。

トーク終了後には熱田氏が各グランプリで収集したオリジナルグッズが当たる「じゃんけんぽん大会」も実施する。じゃんけんぽん大会では、各会で1枚、熱田氏の写真パネル（A3）が賞品として登場する。

開催日

2026年3月20日（金）



開催時間

会場

第1回：13時00分～15時00分 第2回：17時00分～19時00分

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 3Fカメラ売場