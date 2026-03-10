今回うかがったのは河北町の「クラッカー」。およそ90年前に創業したこの青果店には、地元で大人気のスイーツがあるといいます。

佐藤友美アナウンサー「旬の果物がずらりと並ぶ青果店ですが、なんとフルーツコーナーがあるんです。これ、実はチョコバナナなんです」





「見ていてワクワクしちゃいます。えっどれにしよう。子どもたちよりも意外にお母さんたちもこれいいんじゃないと進めるんですけれど、子どもたちはシンプルなやつがいいと選ぶ」「私は午年なので馬を選びます」





こちらのチョコバナナは、青果店ならではのこだわりが！

■イラストが描いてあるチョコバナナ！





佐藤茂実さん「八百屋だから1番糖度の高いバナナ使っている。まず見てびっくりして、食べてもおいしいと2度びっくりするようなチョコバナナにしている」





一枚一枚、丁寧に手作業で作られているキャラクターの顔は、食べるのがもったいないほどの出来栄えです。

佐藤アナウンサー「さっきから目が合っている気がする。可愛らしい。いただきます！おいしい！チョコがパリッパリ、バナナがしっとり。馬はウマい！目でも味でも幸せになるチョコバナナですね」





甘いバナナと特製のチョコレートは相性抜群です。さらに食べ終わった後にも楽しみが。

■当たりくじ付き





佐藤茂実さん「棒に当たりもある！当たりの割りばしが出てきたときは、ガチャガチャができます。当たりじゃないかな？」



食べ終わった後に楽しみが続くのも、この店のチョコバナナの魅力の1つです。





このお店でチョコバナナの販売を始めたのは、東日本大震災がきっかけでした。





「東日本大震災の炊き出しに行って、子供たちのために何かやってあげたいなと思って、その時は600本分ぐらい（チョコバナナ）を配ってきた」



当時、被災地で生の野菜や果物を手に入れるのは難しく、新鮮なバナナを使ったチョコバナナは、子どもたちを中心に多くの人を笑顔にしました。



「ありがとう」「おいしかった」

■今は店の看板商品に





その後、店でも販売するようになったチョコバナナは看板商品となり、週末には1日およそ200本が売れるといいます。





「お店に入ってきて、歓声をあげてもらってよかったなと思う」「チョコバナナやスイーツとか詰め放題とかみんながワクワクするようなお店になってほしい」



地元の河北町を活気づけようと、今ではこんなチョコバナナも販売しています。

「こちらの河北児童動物園で大人気のオニオオハシのトロちゃん、チョコバナナになってるです。横にするとそっくり」



食べ進めていくと・・・。

■ガチャガチャで出て来たものは





「当たりじゃないですか」「当たりましたね」



景品のカプセルトイでは、トロちゃんのオリジナル缶バッジをゲット！





東日本大震災がきっかけで始まった青果店のチョコバナナ。15年たった今も、子どもたちの笑顔を作っていました。