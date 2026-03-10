戦争の記憶を若い世代に繋いでいこうと、金山町の中学校で戦争を経験した男性が

特別授業を行いました。

【写真を見る】「妹を見殺しに...」伝えたい戦争の悲惨さ 語り部の男性が中学校で特別授業 悲しみの記憶を若い世代へ（山形・金山町）

「私の小学校一年生の食生活は固いパン。フランスパンよりも相当固いパンにサツマイモとかジャガイモを蒸かして食べていました」

真室川町遺族会会長の松澤良治さん（８２）です。

２歳の時に終戦し、戦争で亡くなった親族もいるという松澤さんは、戦争を知らない世代へ悲しみの記憶を繋ごうと２年前から語り部の活動を始めました。

■爆撃にさらされた真室川町

真室川町出身の戦没者は４９７人。１９４５年８月１０日、町はアメリカ軍による爆撃にさらされ、大きな被害を受けたといいます。

真室川町遺族会 松澤良治 会長「今日はずいぶん飛行機が低く飛ぶなと思っていたらいきなりバリバリという音がしました。練習機ではなく敵の飛行機でした」

その様子を描いた絵画が町に残されています。

飛行場の近くをアメリカ軍の飛行機が飛び、銃弾や爆弾が町を襲いました。

■「妹を見殺しに...」空襲を経験した女性の手記





松澤さんは、この空襲を経験した女性の手記を読み上げながら、生徒たちに戦争の悲惨さを訴えました。

真室川町遺族会 松澤良治 会長「布団をかぶったまま逃げるとき、「姉ちゃん私を連れて行って」と力なく叫んでいたのを記憶しています。妹を見殺しにしたこの身がひきさかれる思いです。どうすることもできなかった自分を、今でも恨めしく思っています」

生徒「血の表現がリアルでこの話がなかったらこの経験や感覚は味わえなかったと思う」

生徒「ヘルメットを着けていても（銃弾が）貫通して当たってしまうということが衝撃的でびっくりした。日々の生活がどれだけ幸せなのかがわかりました」

真室川町遺族会 松澤良治 会長「（世界で）戦争が拡大していく状態の中で、今我々が声をあげないとだんだん戦争が起きてしまう。戦争の恐ろしさ、平和の大切さをこれから広めていかなければまた戦争は起きてしまう。やっぱり戦争はなくしてもらいたい」

この遺族会では悲しみの記憶を風化させないよう戦争を語りつぐの活動を定期的に行っていくということです。