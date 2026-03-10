　10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円高の5万5150円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては901.61円高。出来高は4574枚となっている。

　TOPIX先物期近は3728ポイントと前日比54ポイント高、TOPIXの現物終値比は63.72ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55150　　　　　+690　　　　4574
日経225mini 　　　　　　 55155　　　　　+700　　　 67713
TOPIX先物 　　　　　　　　3728　　　　　 +54　　　　4788
JPX日経400先物　　　　　 33775　　　　　+385　　　　 405
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　+7　　　　 240
東証REIT指数先物　　売買不成立

