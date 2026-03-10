日経225先物：10日19時＝690円高、5万5150円
10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円高の5万5150円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては901.61円高。出来高は4574枚となっている。
TOPIX先物期近は3728ポイントと前日比54ポイント高、TOPIXの現物終値比は63.72ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55150 +690 4574
日経225mini 55155 +700 67713
TOPIX先物 3728 +54 4788
JPX日経400先物 33775 +385 405
グロース指数先物 777 +7 240
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
