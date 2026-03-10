これからの気象情報です。

11日(水)も2月並みの寒さのところが多くなりそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆3月11日(水)天気

・上越地方

午前中は厚い雲に覆われて、雪や雨の降るところがあるでしょう。

午後は晴れ間が出ますが、最高気温は6℃前後までしか上がらない見込みです。



・中越地方

沿岸部は、朝のうちは冷たい雨の降るところがありそうです。

山沿いは日中いっぱい雲が多く、昼ごろまでは所々で弱い雪が降るでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝はにわか雨・にわか雪がありますが、昼ごろからは次第に晴れ間が出るでしょう。

最高気温は7℃前後で、今日よりやや高くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝のうちはドンヨリした空模様ですが、日中は次第に雲が薄くなるでしょう。

ただ、最高気温は7℃前後と今日と同じような寒さが続きそうです。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は、山沿いを中心に雪がちらつくところがあるでしょう。

一方、午後は天気が回復に向かい、夕方以降は晴れる見込みです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、各海域とも1mのち0.5mの予想です。



◆花粉情報

11日(水)は、花粉が大量に飛散するでしょう。マスクやメガネを着用するなど万全の対策が必要です。



◆週間予報

12日(木)は広く晴れ間が出ますが、2月下旬並みの寒さになるでしょう。

13日(金)～16日(月)にかけては、雲の多い天気が続いてにわか雨・にわか雪のところもありそうです。



11日(水)も空気が冷たくなりそうです。引き続き、暖かい服装を心がけてください。