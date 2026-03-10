11日は花粉が大量飛散･･･空気も冷たく暖かい服装を忘れずに【これからの天気(3月10日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
11日(水)も2月並みの寒さのところが多くなりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆3月11日(水)天気
・上越地方
午前中は厚い雲に覆われて、雪や雨の降るところがあるでしょう。
午後は晴れ間が出ますが、最高気温は6℃前後までしか上がらない見込みです。
・中越地方
沿岸部は、朝のうちは冷たい雨の降るところがありそうです。
山沿いは日中いっぱい雲が多く、昼ごろまでは所々で弱い雪が降るでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝はにわか雨・にわか雪がありますが、昼ごろからは次第に晴れ間が出るでしょう。
最高気温は7℃前後で、今日よりやや高くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝のうちはドンヨリした空模様ですが、日中は次第に雲が薄くなるでしょう。
ただ、最高気温は7℃前後と今日と同じような寒さが続きそうです。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は、山沿いを中心に雪がちらつくところがあるでしょう。
一方、午後は天気が回復に向かい、夕方以降は晴れる見込みです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、各海域とも1mのち0.5mの予想です。
◆花粉情報
11日(水)は、花粉が大量に飛散するでしょう。マスクやメガネを着用するなど万全の対策が必要です。
◆週間予報
12日(木)は広く晴れ間が出ますが、2月下旬並みの寒さになるでしょう。
13日(金)～16日(月)にかけては、雲の多い天気が続いてにわか雨・にわか雪のところもありそうです。
11日(水)も空気が冷たくなりそうです。引き続き、暖かい服装を心がけてください。
