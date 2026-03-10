WBC・ワールドベースボールクラシックで10日チェコと戦う日本。大会の盛り上がりとともに、グッズショップも品切れ続出の人気ぶりです。



■宮脇靖知キャスター

「大谷選手や岡本選手など侍ジャパンメンバーのグッズがずらりと並びます」



広島駅南口の福屋広島駅前店、1階広場にあるのは開催中のWBC・ワールドベースボールクラシックのグッズ売り場です。

記念のボールに、ロゴが入った帽子や法被など約30種類がならびますが、品切れの商品も続出しているということです。





■80代「あってよかったなと思って。テレビで見ていたけど。大谷選手のグッズはアメリカから取り寄せてもらってパーカーや帽子や靴下とか」多くの人が手に取るのは選手の背番号と名前が入ったレプリカユニフォームやTシャツです。中でも人気なのは大谷翔平選手のもの。種類も多く、これまでに約80着が売れています。目を引くのはこちら。試合で着用するものと同じ仕様のユニフォームです。一方、カープ出身。鈴木誠也選手のグッズは…。■ゼビオ福屋広島駅前店 山粼翔太 さん「（鈴木選手のグッズは）現状在庫がない状態で活躍もそうだし地元の広島ということで問い合わせをもらっている」また、広島から応援するのはまだ出場のないあの選手です。■30代「小園選手はバッティングいいところでヒットやホームラン打って欲しい」■子ども「小園選手頑張って～！」■ゼビオ福屋広島駅前店 山粼翔太 さん「Tシャツやユニフォームや帽子をかぶってみんなで盛り上げてもらえたら思う」決勝ラウンドに向け盛り上がりは更に加速しそうです。10日、侍ジャパンは1次ラウンド最終戦でチェコと戦います。日本はすでにプールCの1位を決めていて、日本時間3月15日の午前10時からアメリカ・マイアミで準々決勝を戦います。対戦相手はプールD2位のベネズエラかドミニカ共和国で、強豪国との対戦が続きます。【2026年3月10日放送】