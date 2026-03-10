10日朝早く、江田島市の小学校にイノシシが現れました。まるでボールで遊んでいるかのような様子が撮影されていました。



■撮影者

「この辺を散歩している人がいて校庭の中にイノシシがいるどうしたらいいか？と連絡があって」



“小学校の中にイノシシがいる”

知り合いからそう聞いて、現場へ急いだ男性がスマートフォンを向けた先には…。

ボールを口でくわえて投げ飛ばしたり、鼻先で器用に転がしたりする体長約1メートルのイノシシが。さらに。





■撮影者「おい…こんなところに来ていいのかい…」イノシシは成獣とみられ、人に慣れた様子で男性の目の前まで迫ってきました。■撮影者「3～4日前も散歩中に見た。ただこんなに近づいてくるとは思わなかった。」当時、児童と教職員は登校前で、ケガ人はいませんでした。イノシシは20分ほどで、住宅街の方へと消えて行ったということで、その後は山に戻ったと見られています。近くのカフェで働く人からは不安の声も。■カフェ従業員「近すぎて怖いうちにもくるのかという恐怖心もある難しいけど柵とかで対策するしかないのかなと」住民らによると以前から、この付近でイノシシの姿を頻繁に見かけていたと言います小学校から歩いて1分ほどの畑では。■撮影者Q掘り返した跡が？「これは全部イノシシ。鼻でほじくった痕で足跡も。多分（朝見かけた）あいつじゃないかと…」江田島市は見つけても近づかないよう、注意を呼び掛けています。【2026年3月10日 放送】