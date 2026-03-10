韓国の車載電池大手3社、1月の搭載量が軒並み前年割れ―中国メディア

中国メディアの快科技によると、韓国車載電池大手3社の1月の電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、ハイブリッド車（HEV）向け電池搭載量が軒並み前年割れしたことが、調査会社SNEリサーチの報告書で分かった。

1月の世界全体の搭載量は前年同月比10．7％増の71．9GWhだった。メーカー別で1位は中国の寧徳時代新能源科技（CATL）で同25．7％増の32．5GWh。市場シェアは45．2％で前年同月の39．9％から大きく上昇した。2位は中国の比亜迪（BYD）で同1．9％減の9．9GWh。市場シェアは15．6％から13．8％に低下した。

韓国大手3社では、LGエナジーソリューションが同14．9％減の4．7GWhで3位。市場シェアは8．6％から6．6％に低下した。SKオンは同21．3％減の2．3GWhで7位。市場シェアは4．5％から3．2％に低下した。サムスンSDIは同24．4％減の1．6GWhで10位。市場シェアは3．2％から2．2％に低下した。これは米国市場におけるEV販売台数が30．2％減少したことが要因と分析されている。（翻訳・編集/柳川）