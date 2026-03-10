ISU(国際スケート連盟)は9日、ISUフィギュアスケートアワード2026の候補を発表しました。

今年で6回目のISUフィギュアスケートアワードは、シーズンの最も優れたパフォーマンス、創造性、そして氷上での成績を称えます。ベストコスチューム賞、最もエンターテインメント性の高いプログラム賞、最優秀振付師賞、最優秀コーチ賞の4部門で、候補者リストから投票により受賞者を決定します。

日本選手からは、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した「りくりゅう」ペアこと三浦璃来選手・木原龍一選手や同じくシングルメダリストの坂本花織選手、鍵山優真選手らがノミネートされました。

衣装の創造性や独創性、スタイルを評価するベストコスチューム賞には坂本選手のショートプログラム、三浦選手・木原選手ペアのショートプログラムがノミネート。

また、音楽選曲や表現、創造性、総合的なパフォーマンスによって決まる、最もエンターテインメント性の高いプログラム賞には鍵山選手のショートプログラム、坂本選手のフリースケーティング、三浦選手・木原選手ペアのフリースケーティングがノミネートされました。

五輪でペア日本人初の金メダルの快挙を果たしたりくりゅうペアは、フリーでは力強いリフトやスロージャンプで映画『グラディエーター』の世界観を演じました。

今季限りの引退を表明している坂本選手は、フリーで「愛の讃歌」を使い、スケート人生の集大成を表現しました。

そして、五輪2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山選手は、スティービー・ワンダーの「I WISH」でリズミカルな表現で会場を盛り上げました。