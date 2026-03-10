■ミラノ・コルティナパラリンピック クロスカントリースキー スプリントクラシカル（日本時間10日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）

クロスカントリースキーの男子スプリントクラシカルの予選が行われ、3大会連続出場の川除大輝（25、日立ソリューションズ）が2分28秒21の3位で予選を突破、8大会連続出場の新田佳浩（45、日立ソリューションズ）は2分29秒27の5位で、ともに準決勝に進んだ。岩本啓吾（30、土屋ホーム）は、2分53秒01の24位で予選敗退となった。

クラシカル種目は、専用のカッターで作られた2本の溝の中を滑り、スキーを左右平行に保ちながら、交互または左右同時に前進する走法で順位を競う。

男子の座位では森宏明（29、朝日新聞）が2分26秒48で予選23位、源貴晴（45、アムジェン）は2分32秒58で26位と、ともに準決勝進出はならなかった。視覚障害の有安諒平（39、東急イーライフデザイン）は棄権となった。

女子スプリントクラシカルでは、立位で4大会連続出場の阿部友里香（30、日立ソリューションズ）が、3分07秒02の7位で準決勝に進んだ。岩本美歌（22、青森大）は3分35秒22ン16位で予選敗退となった。座位の佐藤那奈（29、マザックメイト）が3分10秒96で18位、視覚障害の松土琴葉（24、北海道エネルギー）は3分57秒74の11位で、ともに予選敗退となった。

＊写真は左から川除大輝選手、阿部友里香選手、新田佳浩選手

