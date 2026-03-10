2代目・林家三平、母・海老名香葉子さんへの思いで涙「おふくろしあわせだね」 “心残り”かなえた長濱ねるに感謝

2代目・林家三平、母・海老名香葉子さんへの思いで涙「おふくろしあわせだね」 “心残り”かなえた長濱ねるに感謝