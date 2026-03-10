お笑い芸人のはなわさんの長男・塙元輝さんが全日本プロレスと練習生契約を締結したことが、全日本プロレスの公式サイトで発表されました。



【写真を見る】【 はなわ長男・塙元輝 】 全日本プロレスとの練習生契約を発表 「塙 元輝というプロレスラーを大きくして、スターになりたい」



塙さんは2000年12月生まれで現在25歳。7歳から柔道を始め、柔道強豪校の国士館大学へ進学。大学卒業までの15年間柔道に打ち込んでいました。2023年に大学を卒業後は、2年間教員として勤めてきましたが、全日本プロレスからのオファ−を受け、プロレスラーになることを決意したということです。





塙さんは入団会見で「僕自身、柔道を今までしていて、柔道には一区切りついたと自分の中で思っています。今後、このプロレスという舞台で戦って塙 元輝というものをもっと広めて大きくしていきたいなと思っています」と、意気込みを語りました。







父親のはなわさんにプロレスの道へ進むことを報告した際には、はなわさんから「前向きに頑張ってと言っていただいています」と明かしています。

【担当：芸能情報ステーション】