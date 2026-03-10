タレント・ＭＥＧＵＭＩが１０日、都内で行われた、オリジナルアニメ「映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」（２７日公開）のジャパンプレミアに原作者で制作総指揮のキングコング・西野亮廣らと出席。一部で令和ロマンの高比良くるまとの交際が報じられてから初の公の場となった。

ＭＥＧＵＭＩはデコルテがあらわとなった華やかな黒のドレス姿で登場。自身の出番前に初々しくあいさつした主人公役の永瀬ゆずなにならい「モフ（役名）を務めました」とかわいらしくあいさつすると、西野は「気持ち悪いです。そんなピュアさもないし」と強烈にツッコミ。デビューが同期の２人らしく、開幕から軽快な掛け合いで爆笑をさらった。

今作のテーマにちなみ、「誰かの存在があったから勇気が出たエピソード」という話題になるとＭＥＧＵＭＩは「自分が表に出る仕事しながら映像を作ったりするのでやっぱり西野君の活動を見てかなり励みになってる」と回答。すると西野もＭＥＧＵＭＩの名を挙げ「結構キャリアが似てる。僕は芸人でテレビ出てそっから映画作ったり、こういうキャリアを踏んでる人あんまりいない」とマルチに活躍しているという共通点に触れて「もう本当数少ない情報交換ができる人。ＭＥＧＵＭＩちゃんには非常に支えられてます」と話していた。

今作は２０２０年に公開され１９６万人を動員するなど大ヒットを記録したアニメの最新作。ＭＥＧＵＭＩは、永瀬演じる主人公の少年・ルビッチとともに冒険する新たな相棒、異世界ネコ・モフを演じた。