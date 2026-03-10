オレンジなしの“代替オレンジジュース”　黄にんじんベースに4種の果物で“再現”　「本物みたい」という声も

身近な飲み物として広く親しまれているオレンジジュースが今、ピンチに直面しています。

世界最大のオレンジ生産国・ブラジルが天候不良などに見舞われ、歴史的な不作となっているのです。

オレンジ果汁の9割を輸入に頼っている日本では、円安の影響も加わり、価格が5年間で4倍近くにも跳ね上がっています。

世界的なオレンジショックに揺れる中、意外すぎる一手が投じられました。

それが、オレンジを一切使わずに作られた“代替オレンジジュース”です。

オレンジの代わりに、かんきつっぽいサッパリ感が特徴の黄ニンジンをベースとして、パイナップルやリンゴなど4種類の果物を配合。

価格は140円ほどです。

カゴメ株式会社 飲料企画部・近堂洋輔主任：

数億通りある原料の組み合わせから、だいたい2年かけてオレンジの味わいを再現しています。

オレンジショックへの危機感から、オレンジを使わない逆転の発想により生まれたオレンジ味のジュース。

人は、一般的なオレンジジュースとの違いに気づくのか。

街で調査してみました。

代替オレンジジュースとオレンジジュースを飲み比べた人は「（Q.味はどう？）えっ、どう？一緒じゃない？（違い）全然わかんない。（代替ジュースに）野菜の感じは全くなかった、びっくり」「オレンジそのまま搾りましたって言われても信じる。本物みたいでした」などと話していて、再現されたオレンジジュースはさすがの“ジャパンクオリティー”といえそうです。