ポケモンは、ポケモンセンターオンラインにて一時的に品切れとなった「ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ」と「マスコット はじまりのピカチュウ」の受注販売を再開した。

本商品は、「ポケモン 赤・緑」で出会えるピカチュウを再現したぬいぐるみとマスコット。受注販売が開始するも即日品切れとなったが、発送時期をあらためてすぐに販売を再開。今回のお届け予定日は9月下旬から10月上旬としている。

ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ 3,300円

マスコット はじまりのピカチュウ 880円

