【ポケモン】「はじまりのピカチュウ」の受注が速攻で再開。お次は9月下旬～10月上旬発送分
【「はじまりのピカチュウ」9月下旬～10月上旬発送分発送分】 受注期間：3月10日10時～3月17日16時59分 お届け予定日：9月下旬～10月上旬下旬
□「【受注】ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ」のページ
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、ポケモンセンターオンラインにて一時的に品切れとなった「ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ」と「マスコット はじまりのピカチュウ」の受注販売を再開した。
本商品は、「ポケモン 赤・緑」で出会えるピカチュウを再現したぬいぐるみとマスコット。受注販売が開始するも即日品切れとなったが、発送時期をあらためてすぐに販売を再開。今回のお届け予定日は9月下旬から10月上旬としている。
□「【受注】マスコット はじまりのピカチュウ」のページ
ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ 3,300円
マスコット はじまりのピカチュウ 880円
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。