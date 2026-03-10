¤æ¤Ã¤Æ¤£½êÂ°¤Î¿ÍÎÏ¼Ë¡¡²¾ÁÛÄÌ²ßàYuttycoiná¤ËÃí°Õ´µ¯¡ÖÊÀ¼ÒµÚ¤Ó¤æ¤Ã¤Æ¤£¤ÏÁ´¤¯´ØÍ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë¡×¤¬£±£°Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤Ã¤Æ¤£¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë²¾ÁÛÄÌ²ß¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¿ÍÎÏ¼Ë¤Ï¡Ö½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°Åù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÈ¯É½¡£¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¿Í¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿²¾ÁÛÄÌ²ß¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ø£Ù£õ£ô£ô£ù£ã£ï£é£î¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒµÚ¤Ó¤æ¤Ã¤Æ¤£¤ÏÁ´¤¯´ØÍ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼ÒµÚ¤ÓÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÆÃÄê¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤æ¤Ã¤Æ¤£¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¾ÁÛÄÌ²ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼Â¶È²È¤Î¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡Ë¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö£Ù£õ£ô£ô£ù£ã£ï£é£î¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ÏÁûÆ°¤ËÊØ¾è¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿ÍÎÏ¼Ë¤Ï¡ÖÅö³º²¾ÁÛÄÌ²ß¤è¤ëÈï³²¡¦Â»¼º¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¨¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ¿³¤Ê¾ðÊó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡Åù¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£