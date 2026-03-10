Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月10日は、探し出せる距離が拡大したりスピーカー音量が向上したApple（アップル）の「AirTag（第2世代）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple AirTag（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載 4,299円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

初代モデルから約5年ぶりに刷新。Appleの「AirTag（第2世代）」が4,299円とお買い得です！

2026年1月に発売開始した、Apple（アップル）の「AirTag（第2世代）」が14％オフ。

紛失防止タグの代名詞として有名な「AirTag」。2021年に登場した初代モデルから約5年ぶりに刷新された「AirTag（第2世代）」がお買い得です。

Apple Watch Series 11にも採用されている第2世代「超広帯域（UWB）チップ」を搭載。

探し出せる距離が拡大したり、スピーカー音量が向上するなど、基本性能が大幅に強化されています。

探せる範囲が最大50%拡大。航空会社と位置情報を連携して紛失物を探せます

超広帯域チップとBluetoothチップがアップデートされ、探せる範囲が初代より最大50%拡大しました。

日本では総務省によるUWB（超広帯域無線）9.0〜10.25GHz帯の屋外利用が禁止されているため、拡大した「正確な場所を見つける」機能は利用できません。

しかし、海外では利用可能。iPhone AirやiPhone 15以降（iPhone 16eを除く）とペアリングすれば、旅行や出張の貴重品管理に大活躍します。

デルタ、ルフトハンザ、シンガポール航空、ユナイテッドなど、50社以上の航空会社とも安全に位置情報を共有可能。

航空会社と提携して、預け荷物や紛失物の回収に役立ちます。持ち物が手元に戻ると自動で共有が停止されるので安心です。

AirTagの位置情報は、最大5人と共有可能。家の鍵や車のキーなど家族と共有しているアイテムをみんなで追跡できて便利です。

スピーカーの音量も最大50％アップ。電池は交換式で1年以上使えるロングバッテリーも魅力です

「探す」ネットワーク上の通信はすべて暗号化されており、第三者が知ることができない仕組みになっていて安心。

内蔵スピーカーが再設計され、音が約50%大きくなりました。バッグの底や家具の隙間にある場合でも音が聞き取りやすく、簡単に発見できますよ。

交換可能なCR2032ボタン電池を使用し、長く使えて経済的。バッテリーの寿命は1年以上と長持ちなのもポイントです。

IP67規格の防水・防じん性能を備えており、動作時環境温度はマイナス20°C〜60°Cと過酷な環境下でもしっかり動きます。

サイズは直径31.9mm、厚さ8.0mm。初代と同一サイズのため、既存のケースやアクセサリーをそのまま使えるのも助かりますね。

Apple AirTag（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載 4,299円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Appleのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年3月10日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp