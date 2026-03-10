市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

知事選も終わり、春の観光シーズンが近づいてきましたが、観光地で問題になっているオーバーツーリズム対策として、訪日外国人や県外客の入場料を、地元客よりも高くする、いわゆる二重価格を設ける動きが出てきました。新しく知事になる山野之義さんも、具体的な施策として、兼六園への二重価格の導入に意欲を示しています。





そこできょうのテーマは、こちら。

野口さん：

「観光施設の二重価格 ”公害”への効果は？」。そもそも、なぜ二重価格を設けるのか、といいますと、その地域が運営する公共施設の利便性を高めたり、貴重な文化財を保全するための財源の確保したり、遠来のお客さんが殺到するのを緩和して、地元の人が利用しやすくするという目的があります。こうした二重価格は、これまで飲食店などでも、例えば「英語で接客できるスタッフの確保にコストがかかる」といった理由で、導入するところが首都圏などで出てきました。

市川：

この二重価格は今、世界遺産の姫路城で話題になっていますよね。



野口さん：

18歳以上の姫路市外の客を対象に、今月から従来の入場料1000円を一気に2500円に値上げしました。天守閣に上る料金としては国内最高額で、姫路市は「城の維持管理費を確保するため」として理解を求めています。二重価格については、政府も全国の国立の博物館や美術館に5年後の2031年3月までに導入するよう検討を求めています。金沢にある国立工芸館なども対象で、個々の施設の収入を増やすことで、運営のかなりの部分を占める交付金など、国の支援への依存度を下げるのが狙いで、導入のガイドラインも策定するそうです。



では、1つ目の目からウロコです。「ピラミッドは10倍 世界では”格差”普通」。

野口さん：

実は、こうした傾向は、世界ではかなり一般的に受け入れられていて、外国人観光客と自国民の間で差をつけることは珍しくないです。エジプトのギザのピラミッドの見学料は、地元やアラブ諸国の観光客より、その他の外国人客のほうが10倍ほど高いそうです。



市川：

かなりの差があるんですね。



野口さん：

フランスのルーブル美術館や、インドのタージ・マハル、南米ペルーのマチュピチュ遺跡といった名だたる観光名所に加え、無料だったローマの有名なトレビの泉でも、2月から観光客に日本円で370円ほどの入場料を導入しました。日本国内での導入の動きに対しても、訪日外国人の間では世界標準から見て、導入に理解を示す人も多く、主にヨーロッパの方からは、一種の迷惑料として容認できるといった声もありますね。

野口さん：

そこで、兼六園ですが、先の石川県知事選でも激闘を繰り広げた2人の候補、いずれも二重価格の導入に前向きで、当選した山野さんは、魅力の向上につなげるため、任期中の入園料の改定に意欲的です。



では、2つ目の目からウロコです。「県有化で兼六園再生 世界の名園の一歩に」

野口さん：

兼六園とともに日本三名園に名を連ねる岡山の後楽園では、おととし、大人の入園料が410円から500円に値上げされました。老朽化した施設の更新や、物価高騰による維持費の増加に対応した改定ですが、値上げができたのは、後楽園が岡山県の県有地だからです。



市川：

以前、紹介していただいたように現状では、兼六園は、財務省から無償で貸し付けを受け、入園料収入が維持管理費を上回らないことが条件でしたね。



野口さん：

このため、近年は消費税の増税が行われた2014年、19年に、それぞれ10円値上げしただけで大人320円。石川県民は、土曜と日曜の入園料が無料になっています。



市川：

兼六園も、県有地になれば、この料金が改定しやすくなるんですね。

野口さん：

この他、長期的な樹木の保存や園内の通路の整備、入場料収入を生かして多言語の案内機能を充実させることなどにも取り組みやすくなります。大切なのは、二重価格を設ける場合は、この施設を運営していくためには、これくらいの金額が必要であると具体的に示し、外国語で対応できるスタッフの充実など、外国人観光客がメリットを感じられる環境整備も重要です。料金差を設ける理由を分かりやすく発信し、サービスの向上につなげることも、大切な“おもてなし”と言えるでしょうね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。

